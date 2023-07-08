شواية السمك السبب..تفاصيل حريق بسوق المعمورة بالإسكندرية وتوقف حركة القطارات

حريق جديد بأحد أسواق الإسكندرية، ولكن هذه المرة بسوق المعمورة البلد، شرقي محافظة الإسكندرية، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية من إخماد حريق اندلع بسوق المعمورة البلد، ولم يسفر الحريق عن خسائر بشرية أو إصابات.

بدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من الحماية المدنية حول وجود حريق بسوق المعمورة، شرقي المحافظة.

توجهت قوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ وتم السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في أسباب الحريق.

وقالت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان، في تصريحات لصدى البلد، إن حريق سوق المعمورة البلد محدود وتمت السيطرة عليه من الدفاع المدني ولا توجد إصابات.

ووفقًا لشهود عيان، فإن أحد شوايات السمك داخل السوق كانت السبب في اندلاع الحريق، الذي سيطرت عليه قوات الحماية المدنية.

وفي شهر يونيو الماضي، سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع بسوق المندرة شرقي الإسكندرية دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

وبدأت الواقعة عندما تلقى اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة والحماية المدنية حول وجود حريق بمنطقة سوق المندرة.

وعلى الفور توجه رجال مباحث قسم المنتزه ثان وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم اتخاذ اللازم والسيطرة على الحريق.

وكشفت المعاينة الأولية أن سبب اندلاع الحريق هو وجود ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة ومعرفة جميع ملابسات الحريق.