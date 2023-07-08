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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

د. هالة حربي
د. هالة حربي

ولد ألبير كامو في الجزائر سنة ١٩١٣ ومات فى فرنسا سنة ١٩٦٠، سبعة وأربعون عاما قضاها  كامو في سنوات الإنتاج منها بين الكتابة المسرحية والتمثيل والصحافة وله بعض النصوص الروائية لكنه يصنف أساسا ككاتب مسرحى. 

انضم كامو للحزب الإشتراكي وآمن بأفكاره و"بالكيتش" الذى يراه يشكل معنى لوجوده وهذا الكيتش أو الأسطورة التى يؤمن بها ألبير كامو ويعادى غيرها هى فكرة الموت كنهاية سعيدة لعبثية الحياه فمعظم نصوصه تنتهى بالموت قتلا، وقتلا للنفس اغتيالا أو إعداما؛ فعلى سبيل المثال مسرحيته ذائعة الصيت.

" كاليجولا" تحكى عن إمبراطور روماني مجنون فى القرن الاول الميلادى،كان يبحث عن الخلود ومن ثم عن السعادة وانتهى به الحال بان قتله حارسه الشخصى سنة ٣٨م. 

وروايته الشهيرة " سوء تفاهم" تحكى عن أم وابنتها يمتلكان فندقا صغيرا فى منطقة نائية بجوار الشاطئ اعتادتا أن تقتلا النزلاء الفرادى بإلقائهم فى النهر المجاور وسرقة مالهم وكان هدفهم مشروعا وهو جمع المال للعيش فى مكان أفضل حتى جاء ابن المرأة العجوز الغائب عنها لعشرين عاما وقبل أن تدرك المرأة أن هذا الرجل ليس إلا ابنها الغائب كانت وابنتها قد نفذتا حكم الإعدام  فيه غرقا فى النهر..

وعندما قرأت أوراقه الخاصة أدركت فداحة ما صنعت فقد قتلت ابنها بيدها وكأن كامو ينبهنا الى مدى تناقض الإنسان وعبثية الحياة ويدفعنا للتساؤل لماذا كانت تلك المرأة وابنتها تقتلان النزلاء بدم بارد؟ ولماذا لم تتحمل الأم أن آخر من قتلت هو ابنها فقتلت نفسها؟ هل لأن الإنسان بطبعه غير عادل؟ أو أنه لا يشعر بألم الآخرين لا يدرك إلا ما يخصه هو فى دنيا عبثية بلا معنى. 

مسرحية "الغريب" انتهت أيضا بإعدام البطل.

قد يصنف البعض ألبير كامو كفيلسوف وجودى ويجمعون بينه وبين سارتر فى هذا الإتجاه بينما هو يندهش من هذا الربط وقد قطع علاقته بسارتر فى آخر أيامه، وقد يصنف البعض كتاباته بأنها تنتمى الى الكتابات العبثية لكن من يقرأ كامو بتأمل يدرك مدى عمق فلسفته فى تأمل الحياه والموت وجمع المتناقضات وإبرازها لنتأملها معه ثم ينهى نصه بموت الأبطال؛ فالموت عنده حقيقة كبرى من حقائق الحياه.

المسرحية التى بين أيدينا مسرحية " العادلون" وقد كتبها سنة ١٩٤٩ والجميل فى الأمر أن طلبة هواة من جامعة الأزهر مثلوها وعرضوها على مسرح الهوسابير سنة ١٩٦٥. 

المسرحية تحكى عن منظمة اشتراكية سرية فى روسيا قررت أن تضحى بأفرادها من أجل عدالة المجتمع فاتخذوا من اغتيالات رموز الظلم فى المجتمع أهدافا لهم. 

الحوار الجدلى بين أفراد المجموعة ينبهنا لفكرة العدالة المحضة بلا أخطاء ولا ضحايا أبرياء فبعد أن استقروا على اغتيال الدوق كرمز للفساد وللاستبداد أجلوا تنفيذ المهمة لأنهم رأوا طفلين بجوار الدوق فى العربة فاختلفوا واتفقوا على أن لابد للعدالة أن لا تقع فى مأزق قتل أبرياء وإلا ستلبس ثوب الظلم، وعندما نفذ أحد أعضاء المنظمة المهمة وقبض عليه رفض العفو من الدوقة زوجة الدوق لأنه يبحث عن العدالة المحضة بلا شوائب طالما أنه قتل لابد أن يعدم والعفو عنه خيانة لمجموعته ؛ فهو لم يسلب حياة الدوق لينعم هو بالحياه..سلبها ليرفع الظلم عن المجتمع لذا أصر بل رحب بحكم الإعدام. 

 وجه التناقض فى المسرحية أن منفذ العملية تحمل عن شعب تبعات الظلم وضحى بنفسه لتعيش روسيا أفضل لكننا لم نر أى دليل  فى المسرحية على أن الشعب أحس بظلم الدوق..أو أنه نفر منه. 

هذه المجموعة تحدثت بإسم الشعب وضحت بأفرادها من أجل مستقبل أفضل، وهل يصنع المستقبل باغتيالات بالوكالة؟ أم بالوعى العام ومواجهة الظلم ، كما أنهم جنبوا رئيس المجموعة "ننكوف" أن يتعرض للقتل فهو الذى سيكمل الطريق ..أرى أنهم حولوه إلى قيصر جديد أو إله يعبد ومن أجل من؟ من أجل شعب بليد ..

انتهت المسرحية بإعدام منفذ العملية وسعت شريكته للإستعداد لعملية اخرى لكى يحكم عليها بالإعدام وتلتقى به..وهنا تناقض الآخر وهو أن الدوقة زوجة الدوق الذى أغتيل حاولت أن تذكره بالرب وتجعله يندم لكنه كان فخورا بما قدم لا من أجل الله بل من أجل العدالة ..

كامو فى هذه المسرحية يرى أن العادلين هم الثوريون الذين يفرضون الحق بالقوة وهذا تأثير "فانون" الكاتب والطبيب النفسي الفرنسي الذي عاصر ألبير كامو وعاش فى الجزائر يدافع عن "المعذبين فى الأرض" ويرى أن استرداد الحق بالقوة من عوامل شفاء من أعياه الظلم والقهر. 

تشابه ألبير كامو مع فرانز فانون فى الدعوة لأخذ الحق بالقوة وفى تبنيه لقضايا الجزائر الكبرى ضد الاستعمار الفرنسي أى ضد بلدهما، وهنا تكمن قوة كامو فى أنه يحاول تطبيق العدل من منظور فلسفته والتى تنادى بسعادة الموت حين تفشل سعادة الحياة.

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