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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نماذج مشرفة| محافظ الغربية يزور أوائل الدبلومات الفنية ويقدم لهم التهنئة|شاهد

محافظ الغربية
محافظ الغربية

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم على زيارة الطالبتين علياء عطية وآية ضياء والحاصلتين على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الثانوية الفنية الصناعية والتجارية، حيث قدّم للفتاتين التهنئة بالتفوق والتميز، مؤكدًا على فخر المحافظة بهن، كما قدّم التهنئة لأسرهم مشيداً بدورهم البارز في وصول أبنائهم لهذا المستوى الرفيع من التفوق والتميز العلمي، وخلال حواره معهم تمنى لهما المحافظ دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية كونهن نماذج مشرفة ومثالاً يحتذى به في الجد والاجتهاد.

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وأجرى محافظ الغربية حوارا مع الطالبتين حول أسباب نجاحهما وطموحاتهما المستقبلية، مقدما لهما الشكر والتقدير على تميزهما ومتمنيا لهما المزيد من النجاح والتألق، موجهاً بزيارة الطالبة علياء للجامعة التكنولوجية بسمنود للتعرف على أقسامها.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم قد أعلنت خلال الأيام السابقة عن أسماء الطلاب أوائل الثانوية الفنية بأنواعها وقد حصدت محافظ الغربية مركزين ضمن العشرة الأوائل على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري والتعليم الصناعي "إعداد مهني"، حيث حصلت الطالبة آية ضياء قطب الحفناوي الطالبة بمدرسة الشهيد مجدي عبد الحميد أبو النعاس التجارية المشتركة بقرية تطاي مركز السنطة، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري بنسبة ٩٩.٦%، بينما حصدت الطالبة علياء عطية إسماعيل، الطالبة بمدرسة الشين الثانوية الصناعية المهنية بنات، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم الصناعي إعداد مهني تخصص تريكو، بنسبة ٨٩.٤ %.

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وأشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن الغربية قد حصلت للعام الثاني على التوالي على المركز الأول في التعليم التجاري بذات المدرسة الشهيد مجدي عبد الحميد أبو النعاس التجارية المشتركة بتطاي، ومن جانبه قدم المحافظ الشكر للعاملين بالمدرستين من معلمين وكذلك الإدارات التعليمية والمديرية على تميزهم وعلى جهدهم المبذول في سبيل الارتقاء بالعملية التعليمية ومساعدة الطلاب على التفوق والتميز.

رافق المحافظ خلال الزيارة المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، الأستاذة منى صالح رئيس مركز مدينة السنطة والأستاذ إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون.

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