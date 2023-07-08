عادل حمودة: سلطة الإخوان كانت استبدادية ومثيرة للانقسام.. فيديو

قال الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة، إنه التقى إيرك تراجر ، متخصص في شئون الجماعات الإسلامية في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأوسط، في أعقاب ثورة 30 يونيو، إذ يؤمن تراجر أن الإخوان لديها خطة سياسية للسيطرة على الحكم بدأها حسن البنا يوم أسس الجماعة في عام 1928، وأن خيرت الشاطر أمين التنظيم حفظ الخطة وكرّرها علنًا بعد أن أطلق سراحه بعد أحداث يناير 2011.

وأضاف «حمودة»، خلال تقديمه برنامج «واجه الحقيقة»، الذي يعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن تراجر ذكر أن الإخوان يتحدثون كثيرًا عن أسلمة المجتمع، ويقولون إن لديهم رؤية شاملة لكافة نواحي الحياة في البلاد، وعندها سألهم عن هذه الرؤية، وجد أن الأمور غامضة، إذ سألهم «الآن بعد أن أصبحتم في السلطة ماذا تعنون بتطبيق الشريعة؟، ماذا يعني ذلك بالنسبة للتعليم والصحة والضرائب والسياسة الخارجية؟».

وأوضح الإعلامي والكاتب الصحفي، أن تراجر، ظل يحاول استفهام الموقف، لكن لم يجد عن التنظيم الإخواني أي إجابات لاستفساراته، «بالنسبة لهم كان تفسير الإسلام هو ما يقولونه، وفي مجتمع متعدد الأديان يمكن استبعاد قطاع كبير منه، وتراجر قال عبارات محددة وواضحة وهي كانت السلطة التي وصلوا إليها بلا هدف، كانت سلطة مثيرة للانقسام، كانت سلطة استبدادية، كانت سلطة نفر الشعب منها بسرعة كبيرة»، في الوقت نفسه لم يدرك الإخوان ذلك.