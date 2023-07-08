أحمد موسى: تزويد أمريكا لأوكرانيا بذخائر عنقودية «إجرام»

علق الإعلامي أحمد موسى، على اتخاذ أمريكا قرارا، بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية؛ لمساندة “كييف” في حربها ضد روسيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الذخائر العنقودية محرمة دوليا، و123 دولة في العالم وقَّعت على اتفاقية لحظر استخدام الذخائر العنقودية".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن: "تأثير الذخائر العنقودية على المدنيين، كبير للغاية"، مضيفا: "94% من ضحايا الذخائر العنقودية يكونون من المدنيين".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "ما تقوم به أمريكا، إجرام بحق المدنيين في كل أنحاء العالم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "أمريكا تنفذ حاليا جرائم حرب حقيقية، كما أنها استخدمت الذخائر العنقودية في العراق عام 2003"، مضيفا: "بايدن أعلنها صراحة بتزويد أوكرانيا بهذه الذخائر".