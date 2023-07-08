أسعار جديدة لـ 5 سيارات "زيرو" مع بداية يوليو .. بينهم شانجان وهيونداي

شهدت بداية شهر يوليو الجاري زيادات سعرية جديدة شملت عدد كبير من السيارات، ومنها النسخة شانجان CS55 PLUS موديل 2024 والتي جاءت بزيادة قدرها 65 الف جنيه، وزيادة تراوحت بين 40 ألف و 50 ألف جنيه للنسخة SC35 PLUS موديل 2024، بالاضافة إلى زيادة قدرها 50 ألف جنيه للنسخة هيونداي النترا HD.

وشهدت السيارة ام جي 6 زياد سعرية بلغت 40 الف جنيه لجميع الفئات المقدمة محليًا، بالاضافة إلى زيادة سعرية اخرى للنسخة الرياضية شيري تيجو 7 موديل 2023، والتي قدرت بـ 15 الف جنيه، وتعد هي الزيادة السعرية الاقل في هذه القائمة.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة لهذه السيارات بعد زيادات شهر يوليو 2023 .

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات بعد زيادات يوليو

1 - شانجان CS55 PLUS

تأتي الفئة الاولى من السيارة شانجان CS55 PLUS موديل 2024 بسعر مليون و15 ألف جنيه بدلاً من 950 ألف جنيه، و مليون و90 ألف جنيه بدلاً من مليون و25 ألف جنيه للفئة الثانية، بينما تقدم الفئة الثالثة بسعر مليون و140 ألف جنيه بدلاً من مليون و75 ألف جنيه، وتضم السيارة محرك بقوة 185 حصانا، سعة 1500 سي سي تيربو، مكون من 4 اسطوانات، بالاضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات بعد زيادات يوليو

2 - هيونداي النترا HD

تقدم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2023 بسعر 665 ألف جنيه بدلاً من 615 ألف جنيه للفئة الاولى، و 675 ألف جنيه بدلاً من 625 ألف جنيه للفئة الثانية، و 690 ألف جنيه بدلاً من 640 ألف جنيه للفئة الثالثة، ووصل سعر الفئة الرابعة إلى 700 ألف جنيه بدلاً من 650 ألف جنيه، وتعتمد هذه السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 121 حصانا، و 156 نيوتن/متر من عزم الدورا.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات بعد زيادات يوليو

3 - شانجان SC35 PLUS

يبلغ سعر الفئة الأولى من السيارة شانجان SC35 PLUS موديل 2024 نحو 860 ألف جنيه بدلاً من 820 ألف جنيه، و 910 الف جنيه بدلاً من 870 ألف جنيه للفئة الثانية، ووصل سعر الفئة الثالثة إلى 980 ألف جنيه بدلاً من 930 ألف جنيه، وشملت التجهيزات الفنية للسيارة محرك بسعة 1400 سي سي، بقوة 160 حصانا، وعزم دوران 260 نيوتن/متر، بالاضافة إلى علبة تروس اوتوماتيكية الأداء.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات بعد زيادات يوليو

4 - ام جي 6

بلغت اسعار الفئة الأولى نحو 889.990 ألف جنيه بدلاً من 849.990 ألف جنيه، و 929.990 ألف جنيه بدلاً من 889.990 ألف جنيه للفئة الثانية، ووصلت اسعار الفئة الثالثة نحو 954.990 ألف جنيه بدلاً من 914.990 ألف جنيه، وتستمد هذه النسخة قوتها من محرك 4 سلندر، 1500 سي سي، بالاضافة إلى قوة إجمالية بلغت 169 حصانا، و 250 نيوتن/متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 7 سرعات.

الاسعار الجديدة لـ 5 سيارات بعد زيادات يوليو

5 - شيري تيجو 7

تقدم الفئة الاولى بسعر 720 ألف جنيه بدلاً من 705 ألف جنيه، و 780 ألف جنيه بدلاً من 765 ألف جنيه للفئة الثانية، وتأتي هذه السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، بقوة 145 حصانا، و 210نيوتن/متر،بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 6 سرعات جر أمامي.