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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جمال الكشكي: التداعيات الصعبة لـ2011 وعام الإخوان مزقت أواصر التقارب السياسي بين القوى|فيديو

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني٫ إن التداعيات الصعبة لـ 2011 وعام الإخوان مزقت أواصر التقارب السياسي بين القوى السياسية.

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وأضاف جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي "محمود السعيد" في برنامج "الحوار الوطني"، على قناة "إكسترانيوز”٫: “إطلاق الحوار الوطني يأتي في إطار الإصلاح السياسي، الذي تبنته الدولة المصرية بعد انتهاء مراحل مواجهة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي”.

 

وأشار جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني٫: “الحديث عن أن الحوار الوطني هو حوار سياسي غير صحيح٫ بل هو حوار وطني يضم كافة التيارات الوطنية وهو حاصل جمع المجتمع المصري”.
 

وأوضح: “استعادة روح الدولة المصرية واستقرارها وهويتها استغرق مراحل ومبالغ مالية”٫ مضيفا: “كنا في حاجة لبناء دولة لديها مشكلات كبيرة في البنية التحتية على مدار نصف قرن، ودولة مهددة لإقامة الإرهاب والتنظيميات الإرهابية من مختلف أنحاء العالم”.

جمال الكشكي الإخوان

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