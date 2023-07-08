جمال الكشكي: التداعيات الصعبة لـ2011 وعام الإخوان مزقت أواصر التقارب السياسي بين القوى|فيديو

قال جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني٫ إن التداعيات الصعبة لـ 2011 وعام الإخوان مزقت أواصر التقارب السياسي بين القوى السياسية.

وأضاف جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال لقائه مع الإعلامي "محمود السعيد" في برنامج "الحوار الوطني"، على قناة "إكسترانيوز”٫: “إطلاق الحوار الوطني يأتي في إطار الإصلاح السياسي، الذي تبنته الدولة المصرية بعد انتهاء مراحل مواجهة الإرهاب والإصلاح الاقتصادي”.

وأشار جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني٫: “الحديث عن أن الحوار الوطني هو حوار سياسي غير صحيح٫ بل هو حوار وطني يضم كافة التيارات الوطنية وهو حاصل جمع المجتمع المصري”.



وأوضح: “استعادة روح الدولة المصرية واستقرارها وهويتها استغرق مراحل ومبالغ مالية”٫ مضيفا: “كنا في حاجة لبناء دولة لديها مشكلات كبيرة في البنية التحتية على مدار نصف قرن، ودولة مهددة لإقامة الإرهاب والتنظيميات الإرهابية من مختلف أنحاء العالم”.