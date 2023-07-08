تاج الدين: مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عالجت مليوني مواطن

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن المبادرات الرئاسية نجحت في تغطية مختلف أنحاء الجمهورية وعلاج ملايين الحالات من المرضى، فضلا عن دور حملات التوعية الصحية في الوقاية من العدوى والتحذير من مخاطر الإصابة بالأمراض.

وأضاف تاج الدين، في تصريحات تلفزيونية، أن المبادرات الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر عن الأمراض السارية والمزمنة، على غرار حملة 100 مليون صحة والقضاء على فيروس سي الوبائي، والاكتشاف المبكر للأورام، مثل الكشف عن سرطان الرئة الذي يعد أحد التأثيرات السلبية الناجمة عن التدخين.

وأكد تاج الدين أن التدخين بكل أشكاله وأنواعه يعد السبب الرئيسي لسرطان الرئة، مشيرا إلى استهداف المبادرات الرئاسية الكشف عن سلامة الرئة من الأورام، مشيرا إلى علاج المواطنين من خارج منظومة التأمين الصحي مجانا على نفقة الدولة، وشدد على أهمية هذه المبادرات في علاج أمراض كانت تؤثر على صحة المصريين مثل الضغط والسكري، وهما أهم سبين لأمراض المخ والقلب والكلى.

كما حذر من تداعيات خطورة الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري على الصحة العامة، مشيرا إلى نجاح مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في علاج مليوني مواطن من أصحاب العمليات الجراحية العاجلة.

مليار جنيه إضافي

وأشار إلى توجيه الرئيس السيسي بضخ مليار جنيه إضافي من صندوق تحيا مصر إلى وزارة الصحة؛ بهدف دعم المبادرة واستمرار علاج الحالات العاجلة، في ظل تضاعف أعداد المواليد والزيادة السكانية التي تقدر بـ 2.4 مليون سنويا في مقابل 400 ألف حالة وفاة، وأوضح أن التأمين الصحي في مصر يغطي 58% من المواطنين، مشيرا إلى توجيه الرئيس بإضافة محافظتين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بحلول العام المقبل 2024.