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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكليف عمرو محمد مصطفى بتسيير أعمال مدير المتابعة بـ الأوقاف

الاوقاف
الاوقاف

أصدر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم السبت قرارًا وزاريًّا بتكليف الدكتور عمرو محمد مصطفى مصطفى بتسيير أعمال مدير عام المتابعة والتقييم بديوان عام وزارة الأوقاف.

وأعلنت وزارة الأوقاف مواعيد التقدم لمعهد تمريض مستشفى الدعاة بمصر الجديدة، حيث تم فتح باب القبول للبنات من يوم الأربعاء الموافق 5/ 7/ 2023م للحاصلين على مجموع مبدئي 280 درجة وطبقاً لأعلى المجاميع، وذلك على النحو التالي:


1- من مجموع 280 – 260 درجة - التقدم من يوم 4/ 7 – 6/ 7 ولمدة ثلاثة أيام.
2- من مجموع 260 – 240 درجة - التقدم من يوم 8/ 7 – 10/ 7 ولمدة ثلاثة أيام.
3- من مجموع 240 – 220 درجة من يوم 11/ 7 – 13/ 7 ولمدة ثلاثة أيام.


وأيام 15 ، 16 ، 17 ، 18 للمتخلفين عن الأيام السابقة  والمجاميع الأقل، ولا تعتبر الطالبة مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق والقبول لأعلى المجاميع، وبعدها يتم اختبارات القدرات والمعلومات العامة وأيضا اختبار (الإملاء - اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي )، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 29/ 7/ 2023م.

وفور إعلان نتيجة اختبار (القدرات - الإملاء ، اللغة الإنجليزية - الحاسب الآلي)، يتم الإعلان عن مواعيد الكشف الطبي والنفسي والتحاليل والأشعات وكشف الهيئة والمقابلة  الشخصية على موقع  وزارة الأوقاف.

 

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