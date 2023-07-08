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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لـ صدى البلد .. وزير الصحة يكلّف بعلاج رضيع من ضمور العضلات

وزير الصحة
وزير الصحة

استجابت وزارة الصحة لما نشره موقع صدى البلد الإخباري في خدمة بين الناس، تحت عنوان "قارئة للمسئولين: رضيعي مريض بضمور العضلات وأتمنى علاجه قبل موته".

وعلي الفور تواصل مسئول من مكتب وزارة الصحة مع والدة الرضيع عبدالرحمن، وجار التنسيق بمستشفي أسيوط الجامعي لمناظرة الحالة، وعمل اللازم وفقًا لبروتوكولات العلاج، ويتابع الرضيع عبدالرحمن مع أحد الأطباء، ويتم الاطمئنان عليه ومتابعته من قبل مكتب وزارة الصحة.


أرسلت القارئة ام عبد الرحمن تستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد لعلاج ابنها مريض ضمور العضلات الشوكي.


وقالت في استغاثتها ابني عبد الرحمن  عمر شهر ويعاني ضمور في المخ ويحتاج الي العلاج علما بأن عبد الرحمن الابن الثالث الذي يعاني من الضمور، وقد فقدت أحد ابنائي بسبب هذا المرض اللعين منذ فترة صغيرة ولا أريد أن يموت عبد الرحمن بسبب هذا المرض.

 

طالبت المسئولين بسرعة علاج ابنها من ضمن مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مرضي الضمور الشوكي للتواصل مع مقدم الشكوى على 01155975115.
 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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