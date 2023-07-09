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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص لاتجارهم في المخدرات بالقاهرة

حبس
حبس

قررت نيابة السلام الجزئية، حبس ٣ أشخاص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلو جرامات - كمية من مخدر الإستروكس وزنت ٣ كيلو جرامات- مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة، قبل ترويجها على عملائهم بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة السلام أول ، وكذا دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٥ كيلو جرامات - كمية من مخدر الإستروكس وزنت ٣ كيلو جرامات- مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارة والدراجة النارية لتسهيل تحركاتهم ، تمت عملية الضبط في إطار توجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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