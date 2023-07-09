حبس 3 أشخاص لاحتجازهم مواطن ومساومة أهله بالقاهرة

قررت نيابة المرج الجزئية، حبس فكهاني واثنين آخرين، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم باحتجاز شخص ومساومة أهليته على مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه وإعادته سالماً لأهليته بسبب خلافات مالية .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ضبط رجال مباحث القاهرة 3 أشخاص لإحتجازهم شخص ومساومة أهليته على مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه وإعادته سالماً لأهليته بسبب خلافات مالية .

تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة المرج من إحدى السيدات بتلقيها إتصال هاتفى من أحد الأشخاص "غير معلوم لديها" عبر الهاتف المحمــول الخاص بزوجهــــا تاجر خضروات وفاكهة مقيم بدائرة القسم ، أشار خلاله المُتصل بإحتجازه لزوجها بسبب خلافات مالية بينهما قيمة بعض المزروعات على أن يقوم بإطلاق سراحه فى حالة رد المبلغ ، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه فكهانى مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.

بمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب وإحتجاز المجنى عليه داخل المخزن الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وتم بإرشاده ضبط شخصين وبصحبتهما المجنى عليه داخل المخزن ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.