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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بيستخلص أسلاك نحاسية.. حبس عامل خردة تسبب في حريق سوق تجاري بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس عامل خردة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في إشتعال النيران بسوق تجاري بمنطقة عين شمس. 

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

واعترف المتهم بإحراق عدد من المحلات بسوق تجاري بمنطقة عين شمس خلال التحقيق معه انه قد تسبب في حدوث الحريق ولكن دون قصد.

وأضاف المتهم بأنه حال قيامه بجمع القمامة وإشعال النيران ببعض الأسلاك لإستخلاص ما بها من نحاس لم يستطع السيطرة على النيران فقام بالإنصراف خشية تعدى الأهالى عليه مما أدى لنشوب الحريق.

وكان رجال المباحث بمديرية امن القاهرة قد تمكنوا من ضبط عامل خردة لتسببه فى نشوب حـريق بأحد الأسواق بعين شمس ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

فيما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بنشوب حريق بأحد الأسواق بدائرة القسم حيث التهمت النيران عدد من المحلات التجارية لبيع الدواجن والبقالة والخضروات، دون إصابات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل خردة مقيم بدائرة القسم له معلومات جنائية ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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