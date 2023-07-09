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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب ركنة سيارة.. حبس طرفي مشاجرة لحيازتهم أسلحة بمصر القديمة

مشاجرة
مشاجرة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس طرفي مشاجرة، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتشاجر وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية والبيضاء بمصر القديمة بسبب الخلاف علي ركن سيارة أمام مخزن.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم سلاح نارى وأسلحة بيضاء، جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بمشاجرة بدائرة القسم، بالإنتقال والفحص تبين حدوث المشاجرة بين شخصين وثلاثة أشخاص أخرين جميعهم مقيمون بدائرة القسم بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لتضرر الطرف الأول من توقف سيارة مملوكة للطرف الثانى أمام مخزن خاصته بمحل البلاغ تعدى كلٌ منهما على الآخر .

وقام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بإطلاق عيار خرطوش فى الهواء "دون إصابات" ، تم استهدافهم وضبطهم وبحوزتهم فرد خرطوش وطلقتين وفارغ من ذات العيار وعدد 4 سلاح أبيض "سنجة" ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية

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