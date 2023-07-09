قاد برعونة.. حبس سائق تسبب في تهشيم سيارات بصلاح سالم

قررت نيابة الدرب الأحمر الجزئية، حبس سائق سيارة ربع نقل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في تهشيم عدد من السيارات في شارع صلاح سالم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد ألقى رجال أمن القاهرة القبض علي قائد سيارة ربع نقل في شارع صلاح سالم، لاتهامه بالتسبب في تهشيم عدد من السيارات في الشارع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بالقيادة برعونة وإصطدامه بأكثر من سيارة وفراره هارباً بطريق صلاح سالم بدائرة قسم شرطة الدرب الاحمر بالقاهرة.

ضبط واعتراف

وبالفحص تبين أن السيارة ملك أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، تم ضبطه والسيارة محل الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.