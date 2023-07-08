تفتح لكم أسواق إفريقيا.. أبو العينين يدعو المستثمرين الأوروبيين للقدوم إلى مصر

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في احتفالية سفارة مصر في بروكسل، بذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو.

وقال محمد أبو العينين، في كلمته باحتفالية سفارة مصر ببروكسل بثورتي 30 يونيو و23 يوليو، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "مصر تتمتع بعلاقات قوية مع القارة الإفريقية التي تضم 54 دولة، والاستثمار في مصر يفتح للمستثمرين كل الأسواق الإفريقية".

وأضاف محمد أبو العينين: "نرحب بإنشاء مجمع صناعي جديد في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولدينا مجمع صناعي صيني، فلماذا لا يوجد لدينا مجمع صناعي أوروبي؟، وحان الوقت أن يأتي المستثمرون الأوروبيون للاستثمار في مصر".

وواصل محمد أبو العينين: "أنا على يقين بأن الفرص التي يضمنها قانون الاستثمار، تدعوكم جميعا للقدوم والاستثمار في مصر، وهي ضمانات تضمن الملكية الكاملة لمشروعاتكم، وتصدير إنتاجها للخارج، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع كل دول القارة".