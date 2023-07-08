خبير أمن معلومات : تويتر عانى مشكلات أبعدت رواده عنه

قال المهندس وليد حجاج خبير أمن المعلومات أن الفترة الماضية كان يعاني فيها تطبيق تويتر من بعض المشاكل أدت إلى هروب بعض المستخدمين من التطبيق.

وتابع وليد حجاج خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "90 دقيقة"، مع الإعلامي "حسام الدين حسين"، عبر شاشة "المحور"، أن التطبيق عانى من مشاكل مثل مشكلة العلامة الزرقاء وعدد أحرف التويتة، متابعا أن تطبيق ثريدز الذي تم اطلاقه منذ أيام انتشر بسبب أن أي شخص لديه أكونت على انستجرام يستطيع عمل أكونت على ثريدز.

الانستجرام

وأضاف ان الانستجرام لديه حوالي ٢.٥ مليار مستخدم وهذا ما جعل التطبيق ينتشر بسرعة ومن الممكن قريبا أن يتم دمج التطبيقين في تطبيق واحد.