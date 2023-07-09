حبس لص الهواتف المحمولة في القاهرة

قررت نيابة الخليفة الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل، في القاهرة.

وكلفت النيابة، رجال المباحث، بالتحري عن الواقعة، وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد ضبطت أحد الأشخاص، حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته “2 هاتف محمول” مجهولي المصدر، حال محاولته بيعهما لصاحب محل للهواتف المحمولة "كائن بدائرة القسم"، بثمن بخس، لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية.

وبمواجهته؛ اعترف بمزاولته نشاطا إجراميا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "النشل"، وأقر بأن المضبوطات حيازته، من متحصلات واقعتي سرقة، بذات الأسلوب، بدائرة القسم.

وباستدعاء المجني عليهما؛ تعرفا على الهاتفين، واتهماه بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، إلى أن أصدرت النيابة قرارها المتقدم.