عضو بالبرلمان الأوروبي: مصر نموذج للاستقرار وبها قيادة قوية

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في احتفالية سفارة مصر في بروكسيل للاحتفال بذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو .

وقال ماكسميليان كراه عضو البرلمان الأوروبي في تقرير أذاعه الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر بها قيادة قوية ولديها نهج خاص ".

وأضاف :" اتطلع لبناء علاقات طيبة مع مصر ومصر تعتبر نموذجا للاستقرار وغالبية سكانها من الشباب ولديها مستقبل واعد ".

وتابع :" من المهم أن يعي الجميع ان مصر تدار بالطريقة المصرية ".

شارك النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في احتفالية سفارة مصر في بروكسل للاحتفال بذكرى ثورتي 30 يونيو و23 يوليو .

وقال أبو العينين في كلمته في احتفالية سفارة مصر ببروكسل بثورتي 30 يونيو و23 يوليو، والتي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر بها إمكانيات عظيمة واستطعنا ان نحقق في 6 سنوات مالم يتحقق في 25 عاما".