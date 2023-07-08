إسبانيا تنضم للناتو والأمم المتحدة في معارضة إرسال أمريكا للذخائر العنقودية لأوكرانيا

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس أن إسبانيا لا تؤيد قرار الولايات المتحدة إرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا

وقال روبلز: 'إسبانيا ، بناءً على التزامها الراسخ تجاه أوكرانيا ، لديها أيضًا التزام قوي بعدم تسليم أسلحة وقنابل معينة تحت أي ظرف من الظروف'.

وأضافت أن إسبانيا ، بصفتها طرفًا في اتفاقية الذخائر العنقودية ، لديها موقف 'واضح ومدوي' بشأن هذا النوع من الأسلحة ، وأن قرار الولايات المتحدة بإرسال الأسلحة إلى أوكرانيا 'لم يكن قرارًا من الناتو'.

ووافقت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن على تسليم ذخائر عنقودية أطلقتها هاوتزر إلى أوكرانيا يوم الجمعة من النوع الذي تعهد الجيش الأمريكي في السابق بتدميره. وندد المسؤولون الروس بالخطوة ووصفوها بأنها تصعيد كبير.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها سترسل ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 800 مليون دولار ، مشيرة إلى الحاجة إلى تحسين قدرات كييف العسكرية ضد القوات الروسية. الذخائر العنقودية هي سلاح فتاك للغاية يحتوي على عشرات أو مئات القنابل الصغيرة المتفجرة التي تتشبع عبر مناطق واسعة ، مع فشل بعضها في الانفجار عند الاصطدام ، وبالتالي تشكل خطراً على غير المقاتلين والبيئة المحلية.

إن انتشار الأسلحة في المناطق الحضرية يهدد بإحداث خسائر كبيرة في صفوف المدنيين. وأكدت كييف لواشنطن أنها لن تستخدم الذخائر العنقودية في المناطق المدنية ، ولكن من المعروف أنها تنشر بشكل منهجي المدفعية التي قدمها الناتو وصواريخ HIMARS وصواريخ كروز ضد البنية التحتية المدنية في دونباس وشبه جزيرة القرم وأجزاء أخرى من روسيا.

إسبانيا هي واحدة من العديد من حلفاء الولايات المتحدة الذين أعربوا عن معارضتهم لقرار الولايات المتحدة بشأن تسليم الذخائر العنقودية إلى أوكرانيا ، مع قيام ألمانيا وبريطانيا وكندا بذلك أيضًا. كما أعربت الأمم المتحدة عن معارضتها لهذه الخطوة ، حيث أدانت العشرات من جماعات حقوق الإنسان والحركات المناهضة للحرب قرار واشنطن.