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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«FBI»: لا يمكن تأكيد أو نفي إجراء تحقيق مع الممثل الأمريكي الخاص لإيران

صدى البلد

قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إن وزارة العدل لا يمكنها الكشف عن المزيد من المعلومات بما يتماشى مع الممارسات المعتادة بتأكيد أو نفي إجراء تحقيق مع الممثل الأمريكي الخاص لإيران روب مالي.

وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان عن هيئته اليوم السبت "نحن لا نؤكد ولا ننفي وجود تحقيق وليس لدينا تعليق".

في الشهر الماضي، قال “مالي” إنه تم منحه إجازة أثناء التحقيق في تصريحه الأمني​​، لكنه لم يكشف عن متى ذهب في إجازة وإلى متى.


ذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أعرب عن مخاوفه لنظرائه الإسرائيليين من قيام إسرائيل بتسريب معلومات للصحافة حول محادثات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وطهران.

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