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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح لجان الثانوية العامة وتفتيش الطلاب قبل امتحانات الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2023 على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، استعدادا لأداء امتحان الجيولوجيا 2023 لطلاب علمي علوم، وامتحان التفاضل 2023 لطلاب علمي رياضة، وامتحان علم النفس 2023 لطلاب الأدبي.

 

حيث وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة توافد الطلاب على اللجان مبكرا ، حيث يتم فتح لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 أمام الطلاب في تمام الساعة 8:15 صباحا ، لتنفيذ إجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، 3 مرات في الحالات التالية: 

  • أثناء دخول الطلاب.
  •  داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات.
  • بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما تم التشديد على رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، بالتأكيد على تنفيذ التعليمات الخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ 10 دقائق.

 

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إحالة أى عملية غش إلكترونى يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

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