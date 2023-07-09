الثانوية العامة 2023 | بدء امتحان الجيولوجيا والتفاضل وعلم النفس في اللجان

بدأ الآن طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم امتحان الجيولوجيا 2023 ، كما بدأ طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة امتحان التفاضل 2023 ، وبدأ طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة أدبي امتحان علم النفس 2023 في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية.

ويستمر زمن امتحان الجيولوجيا 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، لمدة 3 ساعات من التاسعة صباحا حتى الثانية عشر ظهرا .

كما يستمر زمن امتحان التفاضل 2023 لطلاب شعبة علمي رياضة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لمدة ساعتين فقط من التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا .

ويؤدي الآن أيضا ، طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الأجنبية الثانية) فترة أولى، وامتحان مقاييس المفاهيم (اللغة الأجنبية الثانية) فترة ثانية، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة 2023 بمدارس المكفوفين امتحان التاريخ (ورقة أولى).

وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحان الجيولوجيا 2023 ، والتفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وسط إجراءات امنية مشددة لمنع تسريبها.

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ما زعمه شاومينج على جروبات تليجرام وفيس بوك ، بشأن تسريب امتحان الجيولوجيا 2023 ، والتفاضل 2023 ، وامتحان علم النفس 2023 قبل توزيعها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 .