حبس لص عدادات المياه بالقاهرة

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخص، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية حال تواجده بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته عدد 2 عداد مياه ، ٢ شاسيه عداد مياه ، وكذا أدوات عدة عبارة عن (مفك صليبة ، بنسة) لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك" باستخدام الأدوات المضبوطة، واعترف بارتكاب (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب وأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.