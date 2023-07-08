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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس المتهم في واقعة إلقاء زجاجات فارغة بأحد شواطئ الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

قررت نيابة الغردقة حبس المتهم في واقعة إلقاء مخلفات الزجاج في مياه البحر بأحد شواطئ الغردقة ٤ أيام على ذمة النحقيق.

 

كانت النيابة، طلبت تحريات شرطة مباحث البيئة حول الواقعة، لتحديد ما إذا كانت هذه المخالفة قد تسببت في إصابات لأشخاص من عدمه وكذلك طلب حضور مدير المطعم للنيابة لاستجوابه.

كما تم تكليف جهاز شؤون البيئة لمراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة بالمطعم واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المترددين على الشاطئ من المخلفات البيئية.

كانت أجهزة الامن بالبحر الأحمر، ألقت القبض على المتهم بإلقاء زجاجات فارغة بأحد شواطئ الغردقة وتم تحرير محضر ضده بالمخالفات البيئية التي ارتكبها

وتضمنت تفاصيل الواقعة قيام شخص يدعى وع بمدينة الغردقة، بعد تدوال فيديو له القى زجاجات فارغة بمياه البحر بحرم أحد الشواطئ في منطقة محيطة بأحد المطاعم الشهيرة، وتم القاء القبض عليه وذلك بعد توجيه من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بسرعة التوجه لمكان الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، والقبض على المتهم.

وأكدت محافظة البحر الأحمر في بيان لها اليوم أن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وجه بتشكيل لجنة مصغرة وعاجلة توجهت إلى المطعم والكافيه محل الواقعة للوقوف على حقيقة الأمر بمشاركة كل من «رئيس حى جنوب – مدير عام إدارة البيئة – مدير عام مكتب وزارة السياحة – شرطة البيئة والمسطحات – جهاز شؤون البيئة».

وبعد التحقيقات الأولية وإنكار إدارة المطعم صلتها بالشخص محل الواقعة تبين أن الشخص يعمل بالفعل بالمطعم، وبالتفتيش تم العثورعلى متعلقاته وملابسه الشخصية التي كان يرتديها في الفيديو المتداول بغرفة ملحقة بالمطعم، وأن المتهم يدعى «و.ع» وعلى الفور تمكنت الأجهزة الأمنية بالقبض على المتهم مرتكب الواقعة، وضبطه والتحفظ عليه لحين عرضه على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة مكبرة لفحص موقف المطعم والكافيه محل الواقعة في إطار القوانين واللوائح المنظمة لذلك ومدى التزام إدارة المطعم بالتعليمات حيث ستتضمن اللجنة «القوى العاملة – الحماية المدنية – مديرية الصحة – مديرية التموين وغيرها من الجهات الإدارية المعنية حرصا على ردع إلمخالفين وغيرهم من الأشخاص الذين يعرضون المواطنين والسائحين بالمحافظة لأى اضرار جسدية أو نفسية أو تلك التي تتضمن تصرفاتهم ترويع للآخرين.

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