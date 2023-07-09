محلل سياسي أمريكي: الذخائر العنقودية تستخدم في حرب أوكرانيا منذ فبراير 2022

كشف ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي، عن تفاصيل جديدة بشأن قرار أمريكا بتزويد أوكرانيا بالذخائر العنقودية في الحرب الروسية.



وقال ماك شرقاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الذخائر العنقودية تستخدم في حرب أوكرانيا منذ فبراير 2022 ".

وأضاف ماك شرقاوي: "نسبة الفشل في القنابل العنقودية الأمريكية 2.4 %.. أمريكا لديها ذخائر عنقودية وأعطتها لأوكرانيا لأن هذه الذخائر ذات فاعلية كبيرة".

وتابع ماك شرقاوي: "روسيا قامت ببناء خنادق كثيرة في الأراضي والذخائر العنقودية قادرة على تدمير هذه الخنادق".

وأكمل ماك شرقاوي: "هزيمة أوكرانيا في الحرب ضد روسيا يعني هزيمة بايدن وأمريكا ترغب في تدعيم أوكرانيا كي تستمر في حربها ولا تسقط".

