الثعابين تغزو إيطاليا.. روما تتحول لمدينة الرعب مع انتشار الأفاعي في المنازل والسيارات والشوارع .. تفاصيل كاملة

تخيل أنك تسير في أحد الشوارع الرئيسية في أحد أكبر المدن العالمية حضارة وتاريخ وتطور، ثم تفاجأ بأن أمامك ثعبان مخيف، فكيف يكون هو شعورك، هذا هو حال سكان العاصمة الإيطالية روما خلال الأسبوع الماضي، ولم يقتصر الأمر ععلى حالة أو إثنين، قد يكونان حدثتا نتيجة حالة تسرب طارئة، ولكن الواقع أن السلطات الإيطالية تلقت أكثر من 60 بلاغ، عبر خلالها أصحاب البلاغات عن حالة شديدة من الذعر نتيجة مشاهدة الأفاعي

ويبدوا أن لروما حالة خاصة من بين المدن الحضرية، حيث أن مشاهد الحياة البرية في روما ليست بالشيء الجديد، ففي الواقع ، ليس من قبيل الصدفة أن تصادف خنازير برية أو أسراب من طيور النورس أو ثعالب الماء أو الفئران في شوارع العاصمة، ومع ذلك، في أشهر الصيف هذه، أصبحت الثعابين شائعة جدًا بين الحيوانات البرية في التلال الرومانية السبعة.

إنذار الثعابين في روما ... 60 تقريرًا في أسبوع واحد

ويشهد على ذلك الزيادة الهائلة في التقارير: في الأسبوع الماضي وحده ، كان هناك 60 مكالمة إلى Earth Switchboard، وهي شراكة نشطة في الحماية القانونية لحقوق الطبيعة والحيوان.

ووفقا لصحيفة newsprima الإيطالية، فإن هناك حالة من انتشار الحيوانات البرية داخل روما خلال الأسابيع الماضية، مع ارتفاع درجات الحرارة، ولكن لم يقتصر الأمر على الخنازير البرية وطيور النورس والمغذيات، فمن بين الحيوانات البرية في روما، ومنذ بضعة أسابيع، كانت هناك أيضًا ثعابين، وقد رصد ذلك المكالمات الهاتفية العديدة التي تم إجراؤها على لوحة مفاتيح Earth، أكثر من 60 مكالمة في الأيام السبعة الماضية وحدها، وهي مكالمات للشراكة النشطة في مجال الحماية القانونية لحقوق الطبيعة والحيوان، وفي الواقع، كانت مليئة بتقارير تندد بمشاهدة زاحف في الشارع، بريًا، مهجورًا أو هاربًا من سيطرة صاحبه.

ويوم الثلاثاء الماضي، 27 يونيو 2023 ، على سبيل المثال، نشرت مجموعة Earthصورًا لثعبان تم العثور عليه في مستودع Atacعلى ملفها الشخصي الرسمي على Facebook، فيما انتشر فيديو لثعبان ألبينو الذي شوهد يزحف بين عدة شوارع في وسط روما، وسط حشد من الناس يشاهدون هذا الحدث، كان من بينهم طفلًا، دون خوف ، حتى يحاول مداعبته، وفي مواجهة هذا العدد المتزايد من التقارير، ينشأ الشك بشكل تلقائي: هل غزت الثعابين العاصمة؟.

حالة طوارئ حقيقية

وبحسب الصحيفة الإطيالية، تجيب جمعية الأرض نفسها على هذا السؤال: "ما أصاب المدينة هو حالة طوارئ حقيقية، وهي ظاهرة يصعب السيطرة عليها، من بين أمور أخرى ، نظرًا لعدم وجود خدمة محددة لاستعادة الحياة البرية، والمشاهدات الآن هي ترتيب النهار ويتصل بنا الناس حتى في الليل، ونحدد الزواحف، وإذا كانت من الأنواع غير المؤذية، فإننا نشرح كيفية التصرف في هذه الحالات، خلاف ذلك، في حالة الأفاعي ، ننبه على الفور الحماية المدنية وفرقة الإطفاء.

وتكمل الجمعية شرح الوضع قائلة: "يجب أن تقع إدارة الحيوانات البرية، ضمن اختصاص البلدية والمنطقة، والتي مع ذلك، كانت تتنازل عن المسؤوليات لسنوات، وفي الوقت نفسه، تستمر الحيوانات البرية في النمو والانتشار، حيث تشمل تلك المشكلة الآن أيضًا الثعابين.

ماذا تفعل إذا وجدت ثعبانًا؟

لكن إذا عبرت ثعبانًا في طريقك ، فكيف تتصرف؟ أولاً ، القاعدة الأساسية هي عدم الذعر، مع الحفاظ على مسافة أمان كافية، ويجب عليك الاتصال على الفور بالسلطات المختصة للإبلاغ عن وجود الزواحف، وتتلقى جمعية الأرض ، المكونة من علماء الأحياء وخبراء الزواحف ، التقرير وتطلب إرسال صورة للثعبان، وبمجرد تحديد نوع الزواحف، فإنه يتواصل مع المواطن سواء كان عينة غير ضارة أم لا، موضحًا الإجراءات التي يجب اتخاذها، وفي حالة وجود عينات خطرة، مثل الأفاعي، يقوم المشغلون بتنبيه متطوعي الحماية المدنية عبر غرفة الراديو الإقليمية.

وقد تم نشر تلك الإرشادات السلوكية في حالة المشاهدة على صفحتهم على Facebook، وفي المقام الأول ، توضح الجمعية أنه يجب على المرء ألا يحاول ضرب أو قتل الزاحف، لأنه يشكل جريمة، وفي حالة الرؤية في الشارع، من الأفضل عدم القيام بحركات مفاجئة، ولكن الابتعاد عن الحيوان ببطء وتغيير اتجاهه.

إذا وجدته في بيتك لا تقتله ... افتح له الباب!

ولكن الملفت للنظر فيما جاء بالصحيفة الإيطالية، هي التنبيهات الخاصة بحالة وجود ثعبان داخل المنزل، فقدت ذكرت الجمعية الخاصة بالحيوانات البرية في إيطاليا، أنه إذا وجد المواطن ثعبانًا في المنزل، فعليه محاولة فتح الباب، والاحتفاظ بمسافة مناسبة وإغلاق بعض الأشياء (مثل المكنسة) على الأرض، ومحاولة جعل الزواحف تتحرك بعيدًا نحو المخرج.

وإذا كان يجب أن تتم الرؤية في السيارة، فمن الضروري الخروج من السيارة وفتح جميع الأبواب والانتظار حتى يبتعد الحيوان بنفسه أو يساعده على الحركة ، وفي هذه الحالة أيضًا، مع إعطاء بعض الضربات الخفيفة إلى المركبة ، دائمًا على مسافة قريبة من الحيوان ، بحيث يمكن للاهتزازات أن تدفعه إلى المغادرة.

23 نوع من الثعابين في إيطاليا .. وتلك أخطرها

ويوجد في إيطاليا 23 نوعًا من الثعابين، لكن أربعة منها فقط تنتمي إلى عائلة Viperini، أي أنها سامة وخطيرة على الجنس البشري، وVipera aspis هي الأفعى الشائعة هي الأكثر انتشارًا وتسبب أكبر عدد من حالات التسمم ، فهي تفضل الأماكن الحارة والجافة ، غالبًا تحت الحجارة ، في وسط الشجيرات والأسيجة.

وتلك الأفعى هي ثعبان يبلغ طوله أقل من متر (عادة ما بين 40 و 80 سم) ، رمادي-بني ، وأحيانًا ضارب إلى الحمرة أو صفراء ، مع شريط متعرج على الظهر. الرأس مثلث وأوسع من الجسم ، بؤبؤ العين بفتحات عمودية ؛ لها ذيل ينتهي فجأة بعد الجسم الأسطواني.

معلومات مهمة إذا تعرضت للدغ

وعندما يعض شخص ما من قبل زواحف ، فمن الأهمية بمكان مراعاة عدد من المتغيرات. في الواقع ، تختلف الصورة السريرية وفقًا لبعض المعايير، ومنها موقع اللدغة والوقت المنقضي منذ اللدغة، ودرجة الحرارة المحيطة (الحرارة ، لتوسيع الأوعية ، تسهل مرور السم في الدورة الدموية)، والنشاط الذي تقوم به الضحية بعد اللدغة (إذا بدأت الضحية في الجري ، يزداد تداول السم)، وكذلك عمر الزواحف (الأفاعي الصغيرة لديها سم أقل خطورة).

وما يقرب من 20٪ من لدغات الأفاعي هي لدغات "جافة" لا يوجد فيها حقن بالسم ، مع عدم وجود دليل إكلينيكي على التسمم، والعلامة المميزة لدغة الأفعى هي وجود ثقبين صغيرين يفصل بينهما 0.5-1 سم ، أعمق من الأخريات ، وهو ما يقابل العلامات التي خلفتها الأسنان السامة، ولدغة الثعابين غير السامة الأخرى لا تظهر الفتحتين الرئيسيتين ، بل علامة القوس السني بأكمله ، على شكل V.