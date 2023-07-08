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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من فرنسا على أنباء طلبها المساعدة من إسرائيل لوقف الاحتجاجات

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم السبت، حقيقة طلبها مساعدة أمنية إسرائيلية لقمع أعمال الشغب الدائرة في بلادها منذ عدة أيام.

ونشرت وزارة الداخلية الفرنسية، بيانا، نفت فيه الأنباء التي تحدثت عن أن بلادها طلبت من إسرائيل مساعدتها في قمع أعمال الشغب، التي تشهدها الأراضي الفرنسية على خلفية مقتل مراهق من أصل جزائري، برصاص الشرطة الفرنسية نفسها.

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، تغريدة جديدة، أكدت من خلالها أنه لا صحة لما تردد عن طلب باريس مساعدة تل أبيب في قمع المظاهرات التي تجتاح البلاد، مشددة على أنها لم تلجأ إلى أي خدمات أجنبية، وإنما تعتمد فحسب على قوات الأمن الداخلي؛ للتعامل مع أعمال العنف التي ارتكبت الأسبوع الماضي.

وكانت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، قد ذكرت، في الثالث من الشهر الجاري، أن نائب قائد الشرطة، شعمون نحماني، كشف خلال جلسة عقدتها لجنة الأمن القومي في الكنيست (البرلمان)، أن الشرطة الفرنسية توجهت إلى وحدة مفاوضات الشرطة الإسرائيلية بطلب لمساعدتها في التعامل مع المظاهرات.

وأضاف نحماني: "تلقت قوة المفاوضات لدينا رسالة فاكس من الشرطة الفرنسية حول كيفية إدارة الأزمة التي يواجهونها".

من جانبه، وجّه قائد الشرطة الإسرائيلية، يعكوف شبتاي، خلال الجلسة الأسبوعية لقيادة الشرطة، قسمي العمليات والمخابرات بدراسة أسباب سلسلة الأحداث في فرنسا، وكيف تصرفت الشرطة قبل الحدث وأثناءه وبعده، بهدف "استخلاص العبر والدروس".

والسبت الماضي، أقيمت جنازة نائل المرزوقي (17 عامًا)، وهو شاب من أصول جزائرية، قُتل بنيران الشرطة الفرنسية، صباح الثلاثاء قبل الماضي، في منطقة نانتير في ضواحي باريس.

واندلعت أعمال شغب استمرت عدة أيام، في عدد من المدن الفرنسية، أضرم شبان النيران في سيارات ومباني الشرطة والسلطات، وتنتشر قوات الشرطة الخاصة في عدد من المدن وتشارك في ذلك عربات مدرعة ومروحيات.
 

وزارة الداخلية الفرنسية إسرائيل الشرطة الإسرائيلية جنازة نائل

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