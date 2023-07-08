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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنازة شعبية لوداع عصفور الجنة ضحية الغرق في مصيف رأس البر |شاهد

جنازة الطفل يوسف
جنازة الطفل يوسف المنسي ضحية حادث الغرق بالمحلة

شيع الآلاف من الأسر والعائلات بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية مساء اليوم جثمان الطفل يوسف المنسي ضحية حادث الغرق بمصيف رٱس البر عقب أداء صلاة الجنازة بالمسجد الششتاوي في مشهد جنائزي مهيب اتسمت ملامحه بارتداء المشاركين الملابس السوداء.

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كما حرص أفراد أسرته وزملائه ومحبيه بالمشاركة في وداع عصفور الجنة الذي لم يتجاوز عمره الـ 16 سنة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط إخطارا من مأمور مركز شرطة راس البر يفيد يتمم قوات الإنقاذ البحري من انتشال جثمان طفل يدعي "يوسف احمد المنسي" ضحية حادث الغرق بعدما جرفه التيار بأحد الشواطئ أثناء قضاء اجازه الصيف برفقه أفراد أسرته.

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مستشفي راس البر.
كما تسلمت الأسرة جثمانه وانتقلت به لدفنه بمقابر أسرته.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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