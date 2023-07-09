سعر الدولار في البنوك اليوم 9-7-2023

استقر سعر الدولار أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 9-7-2023، في معظم البنوك التي تعمل في السوق المصرية منذ أكثر من شهرين ونصف علي الأقل.



قال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه، بلغ 30.84 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه بنوك "مصر، الأهلي، التنمية الصناعية" حوالي 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

بلغ متوسط سعر الدولار في بنوك القطاع الخاص حوالي 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع، في بنوك " الأهلي المتحد، الكويت الوطني، المشرق، العربي الإفريقي الدولي، التجاري الدوليCIB، قطر الوطني الأهلي QNB،بلوم،المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

أعلي سعر دولار



بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.



ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه في ميد بنك مسجلا نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

طرح أذون خزانة

وشهد البنك المركزي خلال الأسبوع الماضي، طرحا لأذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 44 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 19 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، وقيمة الطرح الثاني 25 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.

ويطرح البنك المركزي بصفة دورية عطاءات أدوات الدين الحكومي، التي تتنوع بين سندات وأذون الخزانة، وتعلن وزارة المالية من خلال البنك المركزي أسبوعيًا عن بيع أذون الخزانة بـ4 آجال هي: "3 أشهر و6 أشهر و9 أشهر وسنة"، بواقع طرح أجلين من الأذون في كل يوم خميس، واثنين آخرين في كل يوم أحد.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022 - 2023.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري بنحو 147 مليون دولار بنهاية يونيو، للشهر العاشر على التوالي.

وقال البنك المركزي المصري اليوم الخميس 6 يونيو 2023، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي المصري صعدت بنحو 160 مليون دولار، حيث ارتفع من 34.807 مليار دولار في يونيو المنقضي، إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو 2023.

وكان البنك المركزي المصري، قال يوم الثلاثاء 6 يونيو الماضي، إن صافي الاحتياطيات الدولية للبلاد وصل إلى 34.660 مليار دولار بنهاية مايو، وذلك مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل.