بعد الانتصار على فيوتشر.. نجم الزمالك السابق: جددوا لـ أحمد فتوح

علق أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، على تأثير أحمد فتوح مع الفريق الزمالك خاصة بعد مباراة الزمالك وقيوتشر .

وكتب عبد من خلال حسابه الشخصي تويتر :" جددوا لفتوح جددوا لفتوح جدد لفتوح .. ‏لاعب واحد بنشوف بيفرق ازاي في شكل الفرقة.. زيزو أحسن لاعب في مصر بعيد عن أي حد".

‏وتابع :" ناصر منسي هييجي منه، ممكن يترجم اللي الراجل بيعمله في الاستحواذ.. ‏الزمالك عنده مشاكل كتير دفاعية .. ‏الزمالك دايماً متفوق على كابتن علي ماهر وفيوتشر، وكعبه عالي عليهم".

وقلب الزمالك الطاولة على فيوتشر وحول تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية ، في المباراة التى أقيمت على ستاد السلام، ضمن الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وافتتح فيوتشر التهديف؛ بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر، لتسقط من يد صبحي، وتسكن شباكه على الفور، وذلك في الدقيقة 4 من المباراة.

وأضاف أحمد عاطف الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء بعد توغل أكثر من رائع في الدقيقة 25.

وسجل زيزو هدف التقليص من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

وأدرك الزمالك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة ناصر منسى من داخل منطقة الجزاء

وسجل زيزو هدف الثالث من تسديدة متقنة بعد تنفيذ ركلة حرة مباشر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.