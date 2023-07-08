عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الانتصار على فيوتشر.. نجم الزمالك السابق: جددوا لـ أحمد فتوح

فتوح
فتوح

علق أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق، على تأثير أحمد فتوح مع الفريق الزمالك خاصة بعد مباراة الزمالك وقيوتشر .

وكتب عبد من خلال حسابه الشخصي تويتر :" جددوا لفتوح جددوا لفتوح جدد لفتوح .. ‏لاعب واحد بنشوف بيفرق ازاي في شكل الفرقة.. زيزو أحسن لاعب في مصر بعيد عن أي حد".

txt

أول تعليق من ميدو بعد فوز الزمالك على فيوتشر بالدوري

txt

نفس المركز .. تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز الزمالك

‏وتابع :" ناصر منسي هييجي منه، ممكن يترجم اللي الراجل بيعمله في الاستحواذ.. ‏الزمالك عنده مشاكل كتير دفاعية .. ‏الزمالك دايماً متفوق على كابتن علي ماهر وفيوتشر، وكعبه عالي عليهم".

وقلب الزمالك الطاولة على فيوتشر وحول تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية ، في المباراة التى أقيمت على ستاد السلام، ضمن الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وافتتح فيوتشر التهديف؛ بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر، لتسقط من يد صبحي، وتسكن شباكه على الفور، وذلك في الدقيقة 4 من المباراة.

وأضاف أحمد عاطف الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء بعد توغل  أكثر من رائع في الدقيقة 25.

وسجل زيزو هدف التقليص من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

وأدرك الزمالك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة ناصر منسى من داخل منطقة الجزاء

وسجل زيزو هدف الثالث من تسديدة متقنة بعد تنفيذ ركلة حرة مباشر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

خالد الغندور زمالك على ماهر عيد عبد الملك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

هدّد ثرية عربية بـ صور وفيديوهات عارية | قرار عاجل ضد شاب مصري

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

وسط مخاوف من مقاتلي فاجنر.. بولندا تنقل 1000 جندي إلى حدود بيلاروس

أسعار نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري | صور

سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 9-7-2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

مهاجم إفريقي سوبر يقترب من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

نهائي أمم إفريقيا| المنتخب الأولمبي يتعادل 1/1 مع المغرب.. و«الزلزولي» تحت الحصار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ