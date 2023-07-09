الفيوم تحصد مركز أول وسادس على مستوى الجمهورية فى دبلوم الخط العربي

تتقدم الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة ، للطالب محمد عطية أبو سريع لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الخط العربي - دبلوم التخصص والتذهيب.

والطالبة هبة أحمد خالد ، لحصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية، فى دبلوم الخط العربي.

كما قدمت وكيل الوزارة ، رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على دبلوم الخط العربي ، الأستاذ محمد عبدالفتاح مدير التعليم الابتدائي ، والمشرف العام على الخط العربي على مستوى المحافظة ، والأستاذ محمود عبدالرحيم محمود مشرف الخط العربي، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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