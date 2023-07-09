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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفيوم تحصد مركز أول وسادس على مستوى الجمهورية فى دبلوم الخط العربي

وكيلة وزارة التعليم
وكيلة وزارة التعليم تهنئ الفائزين

تتقدم الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة ، للطالب محمد عطية أبو سريع لحصوله على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الخط العربي - دبلوم التخصص والتذهيب.

والطالبة هبة أحمد خالد ، لحصولها على المركز السادس على مستوى الجمهورية، فى دبلوم الخط العربي.

كما قدمت وكيل الوزارة ، رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف على دبلوم الخط العربي ، الأستاذ محمد عبدالفتاح مدير التعليم الابتدائي ، والمشرف العام على الخط العربي على مستوى المحافظة ، والأستاذ محمود عبدالرحيم محمود مشرف الخط العربي، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

 

تعليم الفيوم تنعى معلمة توفيت أثناء أداء فريضة الحج

 

 

بعد وفاته بملابس الإحرام بالحرم المكي .. دفن موجه تعليم الفيوم بالبقيع

 

 

 

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