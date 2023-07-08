الأكبر في التاريخ .. عمرو خليل: موسم الحج هذا العام قياسي

قال الإعلامي عمرو خليل، إن موسم الحج هذا العام، يعد الأكبر في التاريخ، حيث وصل عددهم لأكثر من 2.2 مليون حاج هذا العام.

وأضاف "خليل" خلال برنامجه "من مصر" المذاع على شاشة "سي بي سي"، أن موسم الحج هذا العام حقق نجاح كبير، فهو موسم قياسي من حيث العدد والنجاح في التنظيم.

ووجه كل التحية والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على المشاهد الرائعة في خدمة حجاج بيت الله، والجهود المبذولة من الجنود والمتطوعين وقوات خدمة الحجيج ، حيث يتسابق الجميع على خدمة حجاج بيت الله الحرام.

كما قدم الإعلامي عمرو خليل، الشكر لبعثة الحج المصرية، والتضامن والجمعيات الأهلية في تذليل كل العقبات، أمام حجاج بيت الله الحرام.