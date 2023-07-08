حكّام أجانب | إعلان مهم من الزمالك بشأن مباراة الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك لم يطلب بشكل رسمي أن تكون مباراة القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك لم يرسل أي فاكس رسمي لاستقطاب حكام أجانب، خاصةً مع عدم توافر الشروط بعدم الطلب قبل المباراة بحوالي 15 يومًا، مع تحمل تكاليف الطاقم الأجنبي" .

قلب الزمالك الطاولة على فيوتشر وحول تأخره بهدفين إلى الفوز بثلاثية ، في المباراة التى أقيمت على ستاد السلام، ضمن الجولة الـ33 من الدوري المصري.

وافتتح فيوتشر التهديف؛ بعد تسديدة قوية من ناصر ماهر، لتسقط من يد صبحي، وتسكن شباكه على الفور، وذلك في الدقيقة 4 من المباراة.

وأضاف أحمد عاطف الهدف الثاني من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء بعد توغل أكثر من رائع في الدقيقة 25.

وسجل زيزو هدف التقليص من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

وأدرك الزمالك هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة ناصر منسى من داخل منطقة الجزاء

وسجل زيزو هدف الثالث من تسديدة متقنة بعد تنفيذ ركلة حرة مباشر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 55.

وبهذه الفوز يقفز الزمالك إلى المرتبة الثالثة برصيد 59 نقطة ،ويتراجع فيوتشر إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة.