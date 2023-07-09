محمد فايز فرحات: الحوار الوطني يستهدف بناء المستقبل

قال الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسات الحوار الوطني المنعقدة هذه الفترة مختلفة عن كل أشكال الحوار الوطني التي أجريت في مصر خلال مراحل سابقة، كما أنها مختلفة عن كل أشكال الحوار الوطني التي جرت في دول أخرى في الإقليم وخارجه.

وأضاف فرحات، في حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، على قناة اكسترا نيوز: «الحوار الوطني في مصر لا يتعامل مع أزمة سواء كانت سياسية أو دستورية أو أمنية كما يحدث في الكثير من الدول، ومن ثم نحن نتعامل مع المستقبل ولا نتعامل مع أزمة حادة في المرحلة الحالية».

وتابع: «الحوار الوطني في مصر كان عملية منهجية علمية تعتمد على تفكير علمي يتعامل مع بناء حوار يقوم على فلسفة بناء المستقبل، وبالتالي كان لا بد أن يتعامل بمنطق شامل مع القضايا كلهم، بدء من المرجعيات المنظمة لهذا الحوار وماهية أجندة الحوار والقضايا التي تشغل المجتمع بكل طوائفه».