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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليم الكبار: محو أمية 5 ملايين مواطن منذ 2014

محو الأمية
محو الأمية

قال الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار٫ إن  الهيئة قامت بمحو أمية أكثر من 5 ملايين مواطن مصري منذ 2014 وحتى الآن.

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«تعليم الكبار»: محو أمية أكثر من 900 ألف شخص خلال 2023 بنسبة 123.4%

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أخبار التعليم| رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.. ومحمد ناصف يستعرض جهود محو أمية الكبار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأضاف الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أحداث الساعة”٫ على قناة “إكسترا نيوز”٫: “الهيئة العامة لتعليم الكبار قامت بمحو أمية 903 آلاف و155 مواطنا خلال عام 2023 “.

 

وأشار الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار٫: “الهيئة حريصة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، والتي منها مبادرة حياة كريمة، وذلك بتفعيل العمل في القرى المستهدفة من المبادرة”.

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