تعليم الكبار: محو أمية 5 ملايين مواطن منذ 2014

قال الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار٫ إن الهيئة قامت بمحو أمية أكثر من 5 ملايين مواطن مصري منذ 2014 وحتى الآن.

وأضاف الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “أحداث الساعة”٫ على قناة “إكسترا نيوز”٫: “الهيئة العامة لتعليم الكبار قامت بمحو أمية 903 آلاف و155 مواطنا خلال عام 2023 “.

وأشار الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار٫: “الهيئة حريصة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، والتي منها مبادرة حياة كريمة، وذلك بتفعيل العمل في القرى المستهدفة من المبادرة”.