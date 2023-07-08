عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد عمر شتا: ابني لم يحصل على أي مكافأة مقابل فوزه في الكونغ فو

اللاعب عمر شتا
اللاعب عمر شتا

كشف محمد شتا، والد اللاعب عمر شتا، لاعب الكونغ فو تفاصيل أزمة ابنه، قائلاً أن ابنه شارك في 3 بطولات دولية، ولم يحصل على أي مكافأة، واصفا بيان الاتحاد بالمغلوط ورئيس الاتحاد دخل نفسه في مشكلة معهم بدون سبب، على حد قوله.

وتابع: “ابني يلعب في أحد أندية المؤسسة العسكرية وحصل على كافة مستحقاته منها ولم تقصر، والمستحقات التي نتكلم فيها ليس لها علاقة بالنادي، ولكن نتكلم كمنتخب وكاتحاد، لم نحصل على أي أموال من المنتخب أو من وزارة الشباب والرياضية، ومكافأة الإجادة لا تزيد عن 100 دولار، وهذا لأن البعثة تخسر دائماً”.


جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON، وعلقت الحديدي قائلة: لو عايزين بطولات يبقى لازم نصرف على الرياضيين، والقطاع الخاص مستعد..  مش عايزين أبطالنا يمشوا ويسيبوا البلد.

عمر شتا محمد شتا المؤسسة العسكرية لميس الحديدي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

هدّد ثرية عربية بـ صور وفيديوهات عارية | قرار عاجل ضد شاب مصري

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

قعد على الكرسي وشدني.. إيمان العاصي تروي تفاصيل اعتداء جارها عليها

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

ترشيحاتنا

الزراعة: تحالف تطوير حديقة حيوان الجيزة يحصل على حق انتفاع 15 عاما

وسط مخاوف من مقاتلي فاجنر.. بولندا تنقل 1000 جندي إلى حدود بيلاروس

أسعار نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري | صور

سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة اليوم 9-7-2023

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 9 يوليو 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

مهاجم إفريقي سوبر يقترب من الأهلي.. تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

تصريحاتها المثيرة شَهَرتها .. خلاف جمال شعبان مع هبة قطب وعمرو أديب|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ