والد عمر شتا: ابني لم يحصل على أي مكافأة مقابل فوزه في الكونغ فو

كشف محمد شتا، والد اللاعب عمر شتا، لاعب الكونغ فو تفاصيل أزمة ابنه، قائلاً أن ابنه شارك في 3 بطولات دولية، ولم يحصل على أي مكافأة، واصفا بيان الاتحاد بالمغلوط ورئيس الاتحاد دخل نفسه في مشكلة معهم بدون سبب، على حد قوله.

وتابع: “ابني يلعب في أحد أندية المؤسسة العسكرية وحصل على كافة مستحقاته منها ولم تقصر، والمستحقات التي نتكلم فيها ليس لها علاقة بالنادي، ولكن نتكلم كمنتخب وكاتحاد، لم نحصل على أي أموال من المنتخب أو من وزارة الشباب والرياضية، ومكافأة الإجادة لا تزيد عن 100 دولار، وهذا لأن البعثة تخسر دائماً”.



جاء ذلك خلال مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، وعلقت الحديدي قائلة: لو عايزين بطولات يبقى لازم نصرف على الرياضيين، والقطاع الخاص مستعد.. مش عايزين أبطالنا يمشوا ويسيبوا البلد.