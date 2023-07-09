أسرة روسية تشارك في حملة نظافة شواطئ الغردقة

تجاوبت عائلة من روسيا مع دعوة المشاركة في حملة النظافة التي انطلقت في شواطئ الغردقة، انضمت العائلة إلى جموع المتطوعين المصريين والأجانب الذين عملوا بتنسيق مع جمعية المحافظة على البيئة هيبكا، برعاية اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

"سيرجي" وزوجته "انستاسيه" يحملان الجنسية الروسية، ويشعران بشغف تجاه مدينة الغردقة، لم يتردد الزوجان لحظة في المشاركة في حملة نظافة الشواطئ التي نظمتها جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر، بالتعاون مع سلطات المدينة.

رغم وجود طفل صغير بينهما، لم يمنع الزوجان الروسيان من المشاركة في الحملة، حيث وضعوا الطفل في عربة أطفال وساهموا في تنظيف شاطئ منطقة فلفلة جنوب الغردقة.

أعرب "سيرجي" و"انستاسيه" عن سعادتهما بالمشاركة في حملة تنظيف شواطئ الغردقة، وأشادا بالمدينة التي تعد وطنهما الثاني واستمتعا بإقامتهما فيها نظرًا للمقومات السياحية المذهلة التي تتمتع بها.

تجدر الإشارة إلى أن حملة نظافة شواطئ الغردقة بدأت في منطقة فلفلة جنوب المدينة، وشملت مشاركة متطوعين مصريين وسياح أجانب، تحمل الحملة شعار "الحفاظ على جمال شواطئنا" وشارك فيها أيضًا عمال من جمعية المحافظة على البيئة بالإضافة إلى عدد من الأطفال والمصريين والسياح الأجانب بالتعاون مع سلطات المدينة.

تعكس مشاركة العائلة الروسية في هذه الحملة التزامها بالحفاظ على جمال شواطئ الغردقة والمحافظة على البيئة البحرية، وتعكس أيضًا التعاون الثقافي والترحيب الذي يشعرون به الأجانب الذين يزورون مصر.