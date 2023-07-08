البرلمان اليوناني يؤيد خطة حكومة ميتسوتاكيس الجديدة لمدة 4 سنوات

فازت حكومة رئيس الوزراء اليوناني الجديدة كيرياكوس ميتسوتاكيس بتصويت رئيسي في البرلمان يوم السبت بعد أن وعدت بإعادة بناء التصنيف الائتماني للبلاد وخلق فرص عمل ورفع الأجور وخفض الضرائب.

أعلن ميتسوتاكيس ، البالغ من العمر 55 عامًا ، عن برنامج بقيمة 9 مليارات يورو (10 مليارات دولار) يتضمن منح لمرة واحدة للمتقاعدين ، وزيادة في الأجور للقطاع العام وزيادة في عتبة الإعفاء الضريبي بمقدار 1000 يورو للأسر التي لديها أطفال اعتبارًا من العام المقبل.

وفاز ميتسوتاكيس بـ 158 مجموعة في البرلمان المؤلف من 300 مقعد في الانتخابات الوطنية التي أجريت في 25 يونيو حزيران ، وحصل على فترة ولاية ثانية وأغلبية واضحة للمضي قدما في خطته المالية. خرجت اليونان من أزمة ديون ضخمة قبل خمس سنوات هزت منطقة اليورو.