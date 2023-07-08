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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين يطالب إسرائيل باحترام القانون الدولي

أرشيفية
أرشيفية

طالب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين إسرائيل باحترام القانون الدولي خلال العمليات العسكرية في الضفة الغربية، والتحقيق الفوري والعادل في تجاوزات المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومحاسبة المتهمين.

كما قال سفن كون فون بورجسدورف، ممثل الاتحاد الأوروبي، خلال تفقده برفقة 30 دبلوماسيا مخيم جنين، اليوم السبت، في جولة نظمتها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن "الاقتحام العسكري لمخيم جنين كان مؤلما، وما جرى انتهاك للقانون الدولي".

وتحدث المسؤول الأوروبي عن أنه تم تدمير عشرات البيوت في مخيم جنين على مساحة 9 كم، وتدمير أنابيب الشرب والصرف الصحي.

ودعا بورجسدورف المجتمع الدولي إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع وإلا فوقف العنف مستحيل".

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي أن الهدف من الزيارة هو التضامن مع السكان المدنيين في المخيم، الذين يجب أن تتم حمايتهم تحت كل الظروف، خاصة الأطفال والعائلات.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن حملة عسكرية واسعة على مدينة جنين ومخيمها فجر الإثنين الماضي، استمرت 48 ساعة، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينيا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 100 مصاب، واعتقال ما يقارب 130 فلسطينيا، إضافة إلى تدمير البنى التحتية في المخيم وعدد من المنازل والممتلكات.

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