اليوم.. استئناف جلسات محاكمة شقيقين قتلا زوجة أحدهما وطفلتها

تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة جنايات البحر الأحمر اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام عيسى رئيس المحكمة والمستشار محمد عبدالكريم نائب الرئيس وعضوية المستشار محمد بدر على إبراهيم والمستشار مصطفى أكرم ممثل النيابة وأمانة مصطفى جلال وأشرف جعفر اليوم جلسات محاكمة شقيقين لاتهامهما بقتل زوجة أحدهما وطفلتها وإلقاء جثتيهما بصحراء رأس غارب شمال البحر الأحمر ومن المقرر أن تشهد الجلسة سماع مرافعة النيابة في القضية.

وكشفت تفاصيل القضية مباحث قسم شرطة رأس غارب، بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغًا بالعثور على جثتين ملفوفتين بملاءتين، بإحدى المناطق الجبلية بطريق «الزعفرانة/ رأس غارب»، إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما.

وتلقت أجهزة الأمنية بمدينة رأس غارب بلاغا بالعثور على جثتين غير واضحتين في الملامح، ونجح ضباط مباحث قسم شرطة رأس غارب في فك لغز الجريمة والتعرف على هوية الجثتين وبدأت خطة البحث عن مرتكبي الجريمة، وأسفرت تحريات المباحث عن القبض على المتهم زوج الضحية وأخيه وتمت إحالتهما للنيابة العامة والتي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ونجح فريق البحث في التعرف على مرتكبي الواقعة وتبين أن زوج القتيلة وشقيقه وراء الواقعة وبتقنين الإجراءات تم القبض عليهما وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة العامة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات ثم تمت إحالة المتهمين للنيابة التي أحالتهما لمحكمة الجنايات.

وقد تلقى المقدم أحمد حوام، رئيس مباحث قسم شرطة رأس غارب، بمديرية أمن البحر الأحمر بلاغًا بالعثور على جثتي سيدة وطفلتها ملفوفتين بملاءتين، بإحدى المناطق الجبلية بطريق «الزعفرانة/ رأس غارب»، إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر، وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المجني عليهما، وتبين أنهما ربة منزل وكريمتها، مقيمتان بدائرة القسم.

حيث ان شخصا وشقيقه أقدما على قتل زوجة الأول وابنتها البالغة 13 عاما، وأخفيا الجثتين في منطقة صحراء غرب بكر، حيث تم العثور عليهما حيث تم طعن الفتاة عدة طعنات أودت بحياتها على الفور ثم قام الزوج بخنق زوجته حتى فارقت الحياة، وعندما تأكد الزوج وأخوه أن الضحيتين فارقتا الحياة قاما بغسل السطح بالمياه ولف الجثتين في «ملاية» وعندما حل الظلام حملا الجثتين في سيارة وتركاهما في صحراء رأس غارب بجوار آبار البترول بمنطقة غرب بكر بطريق رأس غارب الزعفرانة.