شاهد .. زوجة زيزو توجه رسالة له بعد تألقه مع الزمالك

هنأت زوجة أحمد سيد زيزو زوجها بعد تألقه اليوم في مباراة الزمالك اليوم أمام فيوتشر .

وكتبت هدى من خلال حسابها الشخصي إنستجرام :" مبروك حبيبي ودائما في أعلى المراتب وربنا مش بيضع تعب حد أبدا ".

حقق النادى الزمالك فوزا كبيرا على فريق فيوتشر 3 / 2، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 59 نقطة، بينما يحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 58 نقطة، وذلك بعدما خاض 33 مباراة.