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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أعضاء لجنة تحكيم تصفيات الفرصة يعرضون تجربتهم في المحافظات.. فيديو

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

 استضافت الإعلامية لميس الحديدي أعضاء لجنة تحكيم تصفيات "الفرصة مع لميس الحديدي"، عبر شاشة "أون"،  للإجابة على تساؤلات رواد الأعمال على منصات التواصل الاجتماعي وتقييم تجارب المتسابقين في جولات تصفيات المحافظات التي بدأت بالإسكندرية.

واستقبلت متسابقين من الإسكندرية ومطروح مروراً بالمنصورة والتي استقبلت متسابقي محافظات الدلتا ثم المنيا التي استقبلت   مشروعات الصعيد وصولاً للمحطة الأخيرة بالعاصمة في تصفيات القاهرة التي شهدت منافسة شرسة، مع زيادة إقبال المتسابقين.

 

وتتشكل لجنة تحكيم "التصفيات" من خبراء الاستثمار في الشركات الناشئة وهم حسن منسي مدير مشروعات التنمية، محمد علاء الدين المدير الإقليمي في صندوق جلوبال، سارة عنان خبيرة الاستثمار في فانشر سوق في مصر، محمد الدلال، الرئيس التنفيذ لقمة تكني أكبر فاعلية ريادة أعمال في الشرق الأوسط، ومحمد حمزة خبير إطلاق شركات ناشئة.

 

جدير بالذكر  أن التسابق يتم في البرنامج على مرحلتين بلجنتين تحكيم مختلفتين، المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية وهي المرحلة التي سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات والتي ستعطيهم إما "فرصة" فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم "فرصة تانية" وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.

 

المرحلة الأولى وهي مرحلة التصفيات الأولية وهي المرحلة التي سيشاهد فيها الجمهور مئات من مؤسسي الشركات الناشئة يواجهون لجنة تحكيم التصفيات التي تعطيهم إما فرصة فيعبروا للمرحلة التالية أو تقول لهم فرصة تانية، وهذا يعني أنهم سيغادرون المسابقة حتى يطوروا من مشروعاتهم ويمكنهم العودة مرة أخرى في الموسم التالي.


تنتهي المرحلة الأولى باختيار أقوى 30 شركة ناشئة، منها 5 شركات وصلت مباشرة بالفرصة الذهبية، أما المرحلة التالية هي مرحلة الحلقات التسابقية في الأستوديو، التي تديرها لميس الحديدي وسيتسابق فيها كل حلقة 3 مشروعات أمام لجنة تحكيم مختلفة سيتم الإعلان عن أعضائها قريبًا.

ومن  المنتظر أن  تكون هناك لجنة تحكيم أخرى  في التصفيات النهائية  وقالت الإعلامية لميس الحديدي أن لجنة التحكيم أقوى  في المرحلة التسابقية .


الفرصة مع لميس الحديدي، أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويذاع كل أربعاء في  تمام التاسعة   على شاشة " ON".

لميس الحديدي الفرصة اون رواد الأعمال خبراء الاستثمار

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