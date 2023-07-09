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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإسماعيلي مهدد بإيقاف القيد 3 فترات.. تفاصيل

صدى البلد

أكد أحمد حسام ميدو أن البعض يحاول استغلال مباراة الأهلي والإسماعيلي للتغطية على أخطائه الإدارية.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي كبير في مبارياته السابقة بالدوري". 

وأضاف: "لابد من اختيار اللجنة التي تدير الإسماعيلي بعناية، ورد الفعل بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي كل ده ناس بتغطي على الأخطاء الإدارية اللي هما عملوها مستغلين إن مباراة الأهلي مباراة كبيرة". 

واختتم: "ظروف الإسماعيلي حاليا صعبة للغاية، ولو الإسماعيلي مدفعش 40 ألف دولار هيتوقف من القيد 3 فترات".
 

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