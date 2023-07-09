عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وضع قاعدة بيانات...

برنامج قومي لرصد جودة المياه الساحلية وحماية البيئة البحرية من التلوث

صدى البلد

اهتمت وزارة الدولة لشئون البيئة بوضع برنامجاً قومياً يهدف لوضع قاعدة بيانات صحيحة لنوعية وجودة المياه الساحلية المصرية وحماية البيئة البحرية من التلوث ورصد المتغيرات الطارئة على نوعية المياه الساحلية من جراء تلك الأنشطة واتخاذ الإجراءات التصحيحية في حينها.

 

يقوم هذا البرنامج برصد نوعية المياه علي امتداد السواحل المصرية بغرض المتابعة الدورية لنوعية المياه وتقييم مؤشرات التلوث وتحديد مصادر التلوث على امتداد السواحل المصرية من رفح شرقاً إلى السلوم غرباً بالبحر المتوسط ومن السويس شمالاً إلى بير شلاتين جنوباً بخليج السويس والبحر الأحمر، ومن طابا شمالاً إلى رأس محمد جنوباً بخليج العقبة. ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لرصد نوعية المياه الساحلية بالبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، ومعهد الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية لرصد نوعية المياه الساحلية بالبحر المتوسط.

وتم البدء في برنامج الرصد منذ عام 1998 باختيار محطات ثابتة على طول ساحل البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، ويتم الرصد بصفة دورية موسمية مستمرة ومنتظمة من خلال أربع رحلات رصد سنوية (مارس، مايو، يوليو، سبتمبر)، حيث يتم قياس المؤشرات الطبيعية والكيميائية والميكروبيولوجية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول ظهور لـ إمام عاشور بعد أنباء توقيعه للأهلي

سبب وفاة ابنة مدير أعمال مصطفى شعبان في الساحل الشمالي

النور قطع وجاري عملي حاجة مقرفة .. اعترافات جريئة لـ إيمان العاصي

بوست من شوبير بعد تقدم فيوتشر على الزمالك

تعليق نارى من ميدو على فيديو رقص محمد صلاح مع أحمد سعد

تعليق مثير من محامي كهربا بشأن رحيله عن الأهلي

نهائي أمم إفريقيا| المنتخب الأولمبي يتعادل 1/1 مع المغرب.. و«الزلزولي» تحت الحصار

فرصة ذهبية.. كاف يقرب الزمالك من مجد تاريخي وكأس العالم للأندية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

كواليس مثيرة لفوز الزمالك على فيوتشر.. خناقة علي ماهر مع الحكم وإصابة زيزو وغضب شيكابالا

بيان عاجل من السعودية وفرنسا بشأن الطاقة

لاعب الأهلي السابق: عودة إمام عاشور لمصر كارثة

نهائي أمم إفريقيا.. المغرب يتقدم على المنتخب الأولمبي بهدفين بالوقت الإضافي الأول

حتحوت يكشف حجم إصابة زيزو وموقفه من لقاء القمة

سبب تأخر الأهلي في الإعلان عن صفقة إمام عاشور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من عين الجمل ؟

ثقافة أسيوط تحتفل بثورة 30 يونيو| صور

بملابس متشابهة.. زوجة محمد رمضان تخطف الأنظار برفقته من اليونان

5 وصفات فعالة لعلاج القولون العصبي

فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

للأغنياء.. حكاية جزيرة يونانية جمعت محمد صلاح واحمد سعد وساويرس ومحمد رمضان|فيديوجراف

الحياة جميلة.. رد مفاجئ من طليقة أحمد الفيشاوي لأحد متابعيها |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ