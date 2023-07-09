أحمد سمير فرج: المنتخب الأولمبي حقق هدفه بالتواجد في الأولمبياد

أكد أحمد سمير فرج لاعبنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن المنتخب الوطني الأولمبي تأثر بشكل كبير أمام منتخب المغرب فى نهائى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بسبب الطرد الذي تحصل عليه محمود صابر جناح الفريق.

وقال أحمد سمير فرج فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: “المنتخب الأولمبي حقق هدفه بالتواجد فى الأولمبياد وطرد محمود صابر مؤثر”.

وأضاف احمد سمير فرج: “أري أن لاعبي المنتخب الأولمبي ، شعروا بالرهبة بسبب الحضور الجماهيري الكبير خلال المباراة النهائية”.

وتابع: “لاعبو منتخب مصر الأولمبي قدموا بطولة كبري فى أمم إفريقيا”.