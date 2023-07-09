أحمد سمير فرج: الأهلي يحتاج لضم مهاجم صريح.. وكهربا رائع

قال أحمد سمير فرج نجم نادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يحتاج للتعاقد مع صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال أحمد سمير فرج فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" النادي الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم جديد خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضاف:" كهربا لاعب رائع ويستطيع اللعب فى مركز المهاجم ولكن الأهلي يحتاج لاعب مهاجم صريح وليس كهربا لأنه جناح وأيضا محمد شريف جناح أيضا.

وتابع:" أري أن أيضا النادي الأهلي يحتاج إلى لاعب وسط من أجل دعم صفوف الفريق.