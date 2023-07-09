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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد الغني: المؤجلات أفسدت بطولة الدوري

مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني

قال الإعلامي مجدي عبد الغني  عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن المباريات المؤجلة تسببت في إفساد البطولات.

 

وكتب مجدي عبد الغني: ''المؤجلات أفسدت البطولة.. واحنا الدوري الوحيد المستمر في العالم حتى الآن''.

 

علق مجدى عبد الغني على فوز نادي الزمالك أمام المقاولون العرب، بسداسية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

وكتب مجدى عبد الغني على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الماكينة بدأت تطلع قماش مع أوسوريو.. الزمالك نصب السيرك أمام المقاولون العرب".

 

بذلك حجز فريق الزمالك مقعدًا في دور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، لمواجهة بيراميدز بعد الفوز على نظيره البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة.

بداية مشوار الزمالك في الكأس كانت من دور الـ32، وواجه فيه نادي بروكسي وانتصر عليه بصعوبة بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفين، قبل أن يلتقي نادي فاركو في دور الـ16 ويفوز بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف.

 

الإعلامي مجدي عبد الغني

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