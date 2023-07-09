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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: إبراهيم عادل حرام يستمر في الدوري المصري

فرج عامر
فرج عامر

أشاد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة، بأداء إبراهيم عادل نجم المنتخب المصري للشباب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب فرج عامر: "إبراهيم عادل نجم المنتخب المصري للشباب حرام  يستمر في الدوري المصري، لازم يحترف في الدوري الإنجليزي ، مكانة هناك مش هنا".

 

يذكر أنه أوضح فرج عامر رئيس نادي سموحة حقيقة طلب الأهلي قطع إعارة مدافعه محمد مغربي بنهاية الموسم الجاري.

ويتألق محمد مغربي رفقة منتخب مصر الأولمبي والذي وصل لنهائي أمم إفريقيا تحت 23 عاما ضد المغرب، وحجز بطاقة تأهله لأولمبياد باريس 2024.

 

وانضم محمد مغربي لصفوف سموحة معارا لمدة موسم ونصف، وشارك المدافع البالغ 22 عاما منذ إعارته في يناير الماضي في 15 مباراة.

وشدد "اللاعب مستمر معنا للموسم المقبل".

وأضاف "نفتخر بتألق لاعبي الأهلي المعارين لصفوف سموحة بقميص منتخب مصر الأولمبي مثل مغربي ومصطفى سعد".

المهندس فرج عامر

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