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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعب الأهلي السابق: عودة إمام عاشور لمصر كارثة

امام عاشور
امام عاشور

أكد أحمد سمير فرج لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق، أن عودة إمام عاشور من الاحتراف الخارجي أمر سئ للغاية فى مسيرة اللاعب، الذي احترف في ميتلاند الدنماركي خلال فترة قصيرة.

وقال أحمد سمير فرج فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: "عودة إمام عاشور من الاحتراف كارثة.. واتعجب من عودته إلى مصر للعلاج.

وأضاف: "إمام عاشور لو انتقل للأهلي سيكون عقده أكبر من النادي الدينماركي.

وقال أحمد سمير فرج فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني: “لدينا ارتفاع كبير فى أسعار اللاعبين ، وأوقات يكون عقود اللاعبين فى الكرة المصرية أعلي من عقود اللاعبين فى الدوريات الأوروبية”.

امام عاشور الأهلى

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